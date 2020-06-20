新冠肺炎｜許樹昌：若北京疫情擴散　或需取消豁免商務人士家居檢疫 (12:26)

許樹昌亦指出，本港近日以輸入個案為主，只有零星本地感染個案，認為天氣熱似乎對本地疫情有點幫助，疫情算是緩和，但呼吸道病毒於冬天較活躍，香港人不應放鬆。

對於政府日前撤銷食肆、婚宴等人數限制，而公眾地方群組聚集上限放寬到50人，許樹昌認為「有少少唔平衡」，現時巴士站及港鐵站等地方於繁忙時間都有上百人，若以限聚令減低病毒傳播風險是有困難。

許樹昌表示，沙田瀝源邨祿泉樓及嘉里物流群組個案至今未知病毒感染源頭，嘉里物流貨倉的環境樣本找不到病毒，沒有客觀證據證明病毒經貨物輸入，他相信社區有隱形傳播鏈，並相信祿泉樓群組主要因環境污染傳播病毒。

許樹昌於節目後稱，未來是否取消限聚令要視乎香港的新冠病毒檢測能力，目前香港每日檢測量未到7000個，若提高檢測量，相信較易放寬防疫措施。

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