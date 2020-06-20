港區國安法｜罷工罷課公投現人龍　5票站延至9時結束【短片】 (19:50)

【20:00】主辦單位表示，由於公投投票情況熱烈，多區票站出現人龍，故灣仔、慈雲山聖文德堂、銅鑼灣、油麻地永旺行及太子基恩之家票站投票時間延長至晚上9時，其餘票站維持晚上8時截止投票；公投結果將於晚上11時公布。

【18:00】下午約5時半，慈雲山聖文德堂投票站有20至30人等候投票，有工作人員為輪候人潮即場登記投票。

任文職的伍先生下午到場投票，他是一星期前才得知自己可加入白領工會，認為是次宣傳確不足，僅集中在連登、telegram及facebook宣傳，不使用這些平台的人不知道有此活動。他說今次是針對港區國安法的首次公投活動，未來仍可改進。伍先生也有幫忙催票，稱有轉寄公投信息到一兩個WhatsApp群組，呼籲朋友投票。

【15:20】截至下午2時半，工會聯合陣線共收到逾2000張電子及實體票；學生方面則收到1100張實體票，未計網上投票。

香港酒店工會主席徐考澧表示，本已預期早上人流較少，現時投票人數比預期中好，而每小時的投票人數有上升趨勢，期望下午可以追上目標人數。

「中學生行動籌備平台」代表鄭家朗亦估計，不少學生周六早上仍要補課，估計下午投票人數會增加，距離截票只剩不足5小時，期望學生珍惜機會，他說是次投票可能是「港區國安法」立法前最後一次民意動員。

【11:05】香港社會工作者總工會外務副會長張志偉表示，現時有30個工會加入公投，有工會會員人數近日增加七成，截至周四（18日）各工會成員人數雖然只有1.4萬人，距離目標6萬人投票仍有距離，但絕對有信心可達成目標，「不是看見希望才堅持，而是堅持才有希望。」

新公務員工會主席顏武周稱，若未能達至6萬人目標，會看最後投票人數及意向，再與聯合工會商討後續行動。

職工盟總幹事蒙兆達亦呼籲打工仔以票戰勝恐懼，表達對國安法的意向。

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