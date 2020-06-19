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港區國安法｜聯合國人權專員：港區國安法須遵循保護人權國際公約 (23:00)

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）周五（19日）發表聲明，指出「港區國安法」必須遵循保護人權的國際公約。聲明表示，儘管仍未能審視法律文件，但強調任何立法和執法都「必須全面遵守中國的人權責任，並履行適用於香港的《公民權利和政治權利國際公約》（ICCPR）和《經濟、社會及文化權利的國際公約》（ICESCR）之規定」；本港《基本法》第39條列明，對港人權利和自由的限制，不得與上述規定牴觸。

巴切萊特在聲明續稱，聯合國人權高專辦與獨立的聯合國人權專家、包括禁止酷刑委員會（CAT），此前已表達憂慮，指出中國內地在2015年頒布的《國家安全法》不符合國際人權標準。

聲明提到，任何涉及國家安全的法律理應「在範圍和定義上清晰，並只容許設置絕對必要（strictly necessary）和合乎比例（proportionate）的人權限制」，而且執行該法律時必須存在有意義的立法和司法監督。聲明又稱，在涉及國安措施的決策過程中，公眾辯論和參與亦非常重要。

巴切萊特表示，其辦公室已跟中國政府接觸，並會繼續密切監察局勢。

（路透社/聯合國人權高專辦網站）

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