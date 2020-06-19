港區國安法｜李家超訪澳門　了解國安法立法執行經驗 (22:30)

港府在公布李家超到澳門交流的新聞稿中表示，李家超從交流中了解到，澳門在決策及執行層面均設有效措施，以維護國家安全，包括成立由特首領導的維護國家安全委員會協調決策及執行，並設國家安全委員會辦公室（國安辦）統籌執行工作。

新聞稿稱，澳門在2009年制定國安法後，「社會更安定，經濟有良好發展」，包括本地生產總值和入境旅客人數增長，以及失業率下降，反映法例對社會有正面影響，讓經濟發展更蓬勃，「澳門的例子正正說明國家安全是保持社會繁榮穩定的重要前提和基礎」。

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