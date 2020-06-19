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港區國安法｜大律師公會設「懶人包」　指港人權利會否受限仍待觀察 (22:15)

香港大律師公會一周內兩次就「港區國安法」發表聲明後，周五（19日）再推出「懶人包」，以問答方式解構港區國安法，當中指出，仍待觀察香港居民享有的權利會否因「國家安全」受限制；香港特區法院能否確保港區國安法符合《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》，現時仍不清晰。

什麼是國家安全法例？

答：在不同的司法管轄地區或國家，均設有國家安全法例，合法地保障國家安全，免受間諜活動、叛亂行為及恐怖主義等威脅，這些法例一般用以將某些威脅國家安全的行為刑事化。國家安全法例所涵蓋的範圍以及其對人權保障的影響，均受國際原則約束。

香港特別行政區並非一個國家，需要實行國家安全法例嗎？為什麼？

答：香港特別行政區有憲制責任以本地立法方式，禁止《基本法》23條所述的叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密行為。現時香港的刑事罪行已涵蓋大部分《基本法》23條中列明須禁止的行為。

現時擬議的法例是按《基本法》23條實施的嗎？

答：不是。與《基本法》23條相比，擬議法例中列明須禁止的行為部分屬新增行為，部分行為則使用不同字詞描述；根據人大會議通通制訂「港區國安法」的《決定》，中央人民政府相關國家安全部門如有需要，可在香港設立機構，以履行維護國家安全的職責，這亦並非在《基本法》23條的範圍內。

聽說香港特別行政區居民通常享有的自由會因為國家安全受到限制。這是法律容許的嗎？ 

答：根據《基本法》39條，原本在香港特別行政區適用的《公民權利和政治權利國際公約》規定繼續有效，但除免受酷刑，殘忍、不人道或侮辱的處遇或懲罰的自由的權利外，原則上《公約》中的大部分其他權利本質上並非絕對，可受某些限制，但這些限制必須要依法規定及符合「相稱性測試」（proportionality test）。正在草擬的港區國安法能否符合上述條件，仍有待觀察。

在擬議的「港區國安法」下可以設立特別法庭處理根據「港區國安法」檢控的案件嗎？

答：若設立特別法庭或審裁處去處理涉及國家安全的案件，可能不符合《基本法》，當局沒有足夠理據設立特別法庭或審裁處；擬議的港區國安法可能涵蓋構成一般罪行的行為，若被告因這些行為被控港區國安法下的罪行，在特別法庭面臨審訊，會令人正當地質疑做法是否公平公正。

外籍法官能否或應否被禁止或排除審理「港區國安法」案件？

答：針對法官任命的國籍要求將會牴觸《基本法》92條當中，香港特區法官及司法人員「應根據其本人的司法和專業才能選用，並可從其他普通法適用地區聘用」的條文；若針對審理「港區國安法」案件的法官就其國籍提出特定條件，是旨在要求法官以愛國原則審理案件，將冒犯司法獨立原則。

大律師公會「擬議的香港國安法問答篇」

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