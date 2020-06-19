粉嶺公路「人肉路障」兩死車禍　法醫稱身亡司機體內驗出冰毒 (21:45)

死者為鍾逸揚（終年37歲）及張梓豪（終年26歲），其中鍾逸揚是司機，兩人2018年2月11日駕乘七人車於粉嶺公路前行，至近九龍坑路段失控翻側。當日處理事故的新界北特別交通調查組警員郭偉恆供稱，他經調查後確認鍾逸揚只有過期的學習駕駛執照。

七人車的車主、鍾逸揚的女友林秀英供稱，當日早上她與鍾逸揚一起用膳後回家，把車匙放下就睡覺，鍾逸揚自己離開。她表示，平日不會把車借給鍾逸揚駕駛，當日亦不知道他拿走了車匙。她又稱，車的機件一切正常，事發前一日才為七人車換油及檢查。

法醫作供時指出，鍾逸揚及張梓豪的死因均為身體多處受傷，其中鍾逸揚多處骨折，脊髓神經損傷，血液及尿液均被驗出有冰毒。法醫解釋，冰毒是中樞神經系統刺激劑，會令人興奮、警覺性降低，但反應因人而異；又認為事件「有機會喺冰嘅作用下發生」。聆訊下周一（22日）續。

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