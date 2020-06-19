本年度可供編配公屋3.1萬伙　包括市區近8300新單位 (21:30)

政府應對新型冠狀病毒疫情，致上年度公屋供應大受影響，粉嶺暉明邨及火炭駿洋邨近5800個單位未能如期入伙供編配，令全年最終僅編配約17,500個單位，比2018/19年度大減近五成。房屋委員會資助房屋小組委員會下周一（21日）開會，討論2020/21年度公屋編配估算，消息指出，上述兩個屋邨的單位可在本年度入伙，連同其他新建成單位，估計本年度可供編配的公屋數量會回升至31,400伙。
據了解，其中近8300個新建成公屋單位位處市區，包括黃大仙豐盛街1座（富山邨）、東頭邨第八期1座（東匯邨）、白田第七期1、2座及第八期3、4座（白田邨）、柴灣永泰道1座（漁灣邨）、白田第十一期6、7座（白田邨）、彩榮路1座（彩福邨）及西北九龍填海區6號地盤第2期第2、3座（海達邨）。
今年落成可供編配新公屋（總計8284伙）
項目／單位（個）／預計落成時間
黃大仙豐盛街1座（富山邨）／754／2月
東頭邨第八期1座（東匯邨）／1033／3月
白田第七期1、2座及第八期3、4座（白田邨）／2030／4月
柴灣永泰道1座（漁灣邨）／826／6月
白田第十一期6、7座（白田邨）／1088／7月
彩榮路1座（彩福邨）／1110／10月
西北九龍填海區6號地盤第2期第2、3座（海達邨）／1443／12月
註：另有火炭駿洋邨4846個單位、粉嶺暉明邨952個單位及西九龍海達邨第1座852個單位亦於本年度可編配
資料來源：房委會
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