本年度可供編配公屋3.1萬伙　包括市區近8300新單位 (21:30)

政府應對新型冠狀病毒疫情，致上年度公屋供應大受影響，粉嶺暉明邨及火炭駿洋邨近5800個單位未能如期入伙供編配，令全年最終僅編配約17,500個單位，比2018/19年度大減近五成。房屋委員會資助房屋小組委員會下周一（21日）開會，討論2020/21年度公屋編配估算，消息指出，上述兩個屋邨的單位可在本年度入伙，連同其他新建成單位，估計本年度可供編配的公屋數量會回升至31,400伙。