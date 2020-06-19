《頭條新聞》今季最後一集　主持感謝台前幕後揮手道別 (21:25)

港台電視節目《頭條新聞》今晚（19日）8時播出今季最後一集後，這個陪伴港人31年的長壽節目，仍未知是否後會有期。在節目中飾演「太后」的主持吳志森，今日再次化上「太后」妝容，在節目開始時拿着一個「太后」針織公仔與其他職員拍照留念，又笑言要帶走耳環等飾物，「朝早癮起可以戴吓嘛！」他早前在節目預告說：「後會有期吖嘛，但咁嘅大話叫哀家點講得出吖！」
【21:25】《頭條新聞》播放完畢後，主持吳志森、曾志豪、羅啟新在頭條新聞facebook專頁做直播。吳志森表示，很多人提議他們在其他平台現身做節目，但在港台這個主流媒體、公營廣播平台上做節目有重要意義，代表政府可以包容這種諷刺時弊、嬉笑怒罵的節目。
節目工作人員向三人獻花。吳志森感謝台前幕後同事，指出製作節目不單是主持的功勞，幕後人員的力量亦很大，台前幕後共同努力才可令節目成功，尤其節目總監、監製抵住來自政府及各方的壓力，才可令節目如此受香港市民歡迎。
曾志豪則說，參與製作《頭條新聞》13、14年間，與3名監製及無數製作人共事過，他很榮幸能與他們「一條心」，稱讚他們為人真誠，「有團火，頂不同風浪」。
吳志森、曾志豪與羅啟新在直播末段，走上錄影廠內的旋轉樓梯，向在場各人揮手道別。
【20:28】立法會議員田北辰在本季最後一集《頭條新聞》任嘉賓，飾演田大人，在節目中說《頭條新聞》「過咗公共廣播唔可以太過娛樂化條紅線」，又說《頭條新聞》下季「無得返來」。「太后」在場一邊觀看節目播出，一邊笑，而多名主持更碰杯飲茶，並說「自我飲茶」。
【20:14】通訊事務管理局上月19日裁定，2月14日播出的一集《頭條新聞》，有關資料準確性、節目涉污衊和侮辱警方，以及未有在個人意見節目中表達多方面意見的投訴成立，向港台發出警告。商務及經濟發展局同日發聲明，要求港台致歉及懲處有失誤的人員。港台當日決定即時檢討《頭條新聞》，播出今季餘下5集後將暫停製作，並向因連串事件引起對港台不滿的人及感到被冒犯的警察致歉。