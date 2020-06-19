中六生涉藏鐵鈎六角匙等　官指警口供存疑裁脫罪 (20:00)

被告為中六學生程彥璋（17歲），他散庭後表示滿意判決，認同法庭在本案中彰顯公義，又指出警方「某程度上係濫捕」。被告母親亦有陪伴兒子出庭，對他脫罪感「鬆一口氣」。

拘捕被告的警員鄭嘉俊今早作供，稱案發11月12日晚上10時，他與同僚前往卑路乍灣公園掃蕩，在男廁發現被告反鎖廁格內，並在被告離開廁格時對他搜身，搜出手套、膠水、電筒、鐵鈎、六角匙及50支長金屬絲，遂將其拘捕。

裁判官何俊堯裁決表示，控方只傳召鄭嘉俊作供，雖他供稱案發仍有另一警長在場，但控方沒有傳召該警長，令鄭嘉俊的供辭變得重要。

何官仔細分析鄭嘉俊的證供，指出其供辭疑點重重，例如他在記事簿及口供紙均表示「制服」被告，惟在庭上卻説「截停」；以及他作供時起初曾稱目睹警長於案發時有所動作，更當庭示範，惟後來又說「睇唔到沙展做咩」，故質疑鄭嘉俊未有將案發過程完整道出。何官指出，由於鄭嘉俊是唯一控方證人，若法庭對他作供存疑，代表控方未能舉證至毫無合理疑點，故宣告被告脫罪。

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