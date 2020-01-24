22歲女涉理大外襲警獲撤控　CCTV片揭便衣警先撞被告再自己仆倒 (19:00)

被告曾曉慧（22歲）報稱從事市場推廣，控方撤回的控罪指稱，她於理工大學近陳麗玲樓襲擊警署警長A。辯方在庭上申請逾3萬元訟費，獲署理主任裁判官嚴舜儀批准。

辯方隨後要求法庭記錄在案，指出其律師團隊從網上得到一段清晰拍下事發經過的影片，顯示當時一名身穿便服的疑似警員用手肘從後撞被告，並在自己向前跌倒後用警棍指向被告，整個過程中被告無任何動作。

辯方大律師庭外表示，在開庭前才得知控方撤控的決定；並稱該新獲取的片段來自理大校內閉路電視，指出控方提供的現場照片證據與該片段的實際事發位置有異，稱若控方提出簽保守行為方處理，辯方也一定不會接受。

被告審訊後在庭外與女親友相擁，激動落淚。她形容自己「好好彩」，早前因未獲取該片段而一直非常擔心，因知道有不少類似個案在沒有影片證據下，只靠警員供辭亦能入罪；取得片段後她隨即感到「放心」，認為即使控方堅持提訴，亦不太擔心會有對她不利的情況。

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