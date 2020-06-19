立法會選舉｜梁耀忠排第二為街工主席「抬轎」　倡初選後再按民調棄選 (18:59)

【18:59】有份提出民主派初選機制的港大法律學院教授戴耀廷表示，初選協調會議上已同意，由得票首六位的名單參與官方選舉，其他名單承諾不參與；若有人不願遵從已達成的協議，應不可參與初選。

【17:32】被問到是否推翻了民主派初選的承諾，盧藝賢稱協調過程是以泛民爭取最多議席作目標，但參考上屆立法會選舉，朱凱廸、鄭松泰等均為「後起之秀」，在選舉中間才跑出；加上今屆亦多素人參選，盧藝賢認為競選過程由市民選擇至關重要，棄選機制可成全大局。梁耀忠強調，並非堅持初選後會再參選，但若屆時各名單得票差異太少，對隊伍「不公道」，他認為可在初選後再作商討。

盧藝賢表示，畢業於嶺南大學文化研究系，2012年加入街工，欣賞梁耀忠、街工「揼石仔」的態度，冀以此態度進行地區工作，街工一直堅持將基層打工仔聲音帶入議會，形容梁耀忠對勞工工作的堅持是他的榜樣、勞工運動的啟蒙。梁耀忠稱，2016年派兩個隊伍參與立法會選舉，是冀街工有「第二梯隊」，認為要堅持此方向；他說退下二線不代表他會停止工作，「街工不會放過我」。

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