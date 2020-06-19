中年漢認內地返港後虛報檢疫住址　判囚3星期 (18:30)

署理主任裁判官張潔宜表示，被告莫釗偉（51歲）的犯案性質嚴重，因為檢疫令的原意是避免疫情擴散；被告在公園露宿時，有可能將病毒傳播到他人身上，行為極不負責任，須判即時監禁。

被告今日沒有律師代表，自行求情稱他長居內地，當日為了領取綜援金才返港。

案情指稱，被告今年5月8日經深圳灣口岸從內地返港，向衛生署人員虛報會在秀茂坪邨秀好樓一個單位接受14日家居檢疫。惟被告同月20日報案，稱在元朗一個公園遺失背包及身分證，警方接報到場，揭發其虛報住址一事。

被告在警誡下承認，他當日虛報的地址是前妻的寓所，又透露他回港後居無定所，只好在公園過夜。

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