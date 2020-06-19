新版《道路使用者守則》生效　駕駛筆試考核內容將調整 (16:40)

運輸署稱，《守則》載有適用於各類道路使用者，包括駕駛者、騎單車者、乘客和行人的相關規則、指示及資料，並讓他們了解交通標誌、交通燈號和道路標記的意思，對上一次更新為2000年。

新版《守則》的修改大致分為3類，包括反映自上一次更新《守則》後相關法例的修訂，如公共小巴及的士乘客須佩戴安全帶、遵守酒後駕駛、藥駕和毒駕的相關法例要求等。而新版本亦提供更多指示給道路使用者，如「如何安全地騎單車」、提示長者如何安全地使用交通工具及道路等。此外，新版《守則》亦會更新主要幹線編號、交通標誌與道路標記，並修訂圖片和文本用字。

而因應新版《守則》的出版，運輸署稱駕駛考試甲部筆試及的士筆試（丙部）的考核內容會有所調整，但有關筆試的考核題數、考核時間和及格標準則維持不變。新版《守則》的中、英文版印刷本亦將於7月15日出版。

其他報道：16歲少女管製汽油彈原料判感化 官：法庭唔講政治唔講黃藍

其他報道：反新界東北發展4示威者稱遭警禁錮索償敗訴 官：警無使用不合理武力

其他報道：清潔工阻警截查少年阻差辦公罪成 判160小時社會務服令