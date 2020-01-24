港區國安法｜聶德權去信全體公務員　批有公務員工會鼓動參與「罷工公投」 (16:15)

公務員事務局長聶德權今日（19日）去信全體公務員，提到有公務員工會公然鼓動參與「罷工公投」以反對「港區國安法」立法，他批評有關行動「令人覺得公務員與政府對着幹」，對其他盡忠職守、緊守崗位的公務員極不公平。
聶德權在信中表示，《基本法》和香港法律體系並沒有「公投」制度，所謂公投既無法律基礎，亦無法律效力。他重申，根據《基本法》第99條及《公務員守則》，公務職員必須盡忠職守，而公務員亦必須對在任特首及政府完全忠誠，不受本身的政治信念所支配及影響。他稱，公務員有責任在特首領導下落實有關「港區國安法」立法的工作，不可進行有關反對國安法的行為，批評以公務員工會名義參與所謂「罷工公投」的「聯合工會行動」嚴重影響公務員隊伍的良好聲譽。
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