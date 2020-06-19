6．12政總外搬鐵馬男子　非法集結罪成囚14天　律政司申加刑被拒 (15:15)

控罪指出，被告庾家駒（33歲）於去年6月12日，在添華道政府總部外連同其他身分不詳的人參與非法集結。

律政司一方播放當日片段，指出事發時，政總門外有示威者向警員擲物的暴力行為，包括被告出現前5分鐘有雪糕筒從夏慤道等擲出。律政司一方認為，裁判官判刑時沒有考慮案發時的暴力情況、周遭其他示威者行為，以經驗認為應判處被告入獄2個月。

裁判官林子勤拒絕律政司的申請，並指出若單單考慮被告案發時搬鐵馬的行為，根本毋須判被告入獄，正因量刑時已考慮當日非法集結的暴力行為及情況，而且被告從無犯事案底，有正當工作及熱心社會服務的良好背景，判處被告即時監禁，已向被告及社會帶出強烈阻嚇信息。

對於律政司一方稱以經驗為由，建議判處被告入獄2個月，林官回應，根據終審法院和上訴庭在黃之鋒一案，因應非法集結的多元化，難以定下量刑基準，反而給予法庭酌情權去判刑。

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