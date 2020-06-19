16歲少女管製汽油彈原料判感化　官：法庭唔講政治唔講黃藍 (13:45)

案發時15歲、現年16歲的中四女生，被控去年9月30日在天水圍天華路管有一樽裝有乙醇的玻璃樽、一樽消毒藥水、一罐白電油、裝有白色粉末的錫紙及毛巾。

裁判官水佳麗表示，理解年輕人受到社會運動衝擊，尤其在Telegram等平台經常發布新的資訊和計劃，但難以理解被告受朋輩影響，覺得「幾得意」便打算製作汽油彈。水官強調法庭從來「唔講政治、唔講黃藍」，但從被告張貼的文宣可見，社會現時彌漫不尊重別人的風氣，立場不同便會動手動腳和詆譭他人，寄語被告日後參加社運前要和父母商量。

辯方求情指出，被告立志成為護士，她因本案留案底，已感後悔。辯方稱，被告是「和理非」參加者，僅在校門外貼文宣被捕，不涉及激烈衝突。

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