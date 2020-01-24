港區國安法｜葉國謙：別有目的引外國干預易犯法　陳淑莊：香港或更被邊緣化 (13:15)

全國人大常委會昨日（18日）起審議港區國安法草案，4類犯罪行為中包括「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，與全國人大上月通過決定草案的字眼「外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動」不同。港區人大代表、行政會議成員葉國謙今早（19日）在港台節目表示，對改動不感出奇，稱如有人別有目的、明言傷害香港，其行為引來外國干預，「呢個行為好容易中」。
葉國謙表示，立法會議員、行政會議成員經常與外國的記者或領事館人員接觸，過往立法會訪問團也曾到其他地方考察，是正常的事，毋須擔心犯罪。
民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊在同一節目稱，對改動感憂慮，並表示在本港法律未見過「勾結」概念，其釋義不清楚，擔心會廣泛羅列出很多罪行，形式模糊，或令人在不知情下墮入「勾結」。
陳淑莊稱，立法會議員會與外國人員作官方見面或溝通，現時的會面被大事報道，甚至被指勾結、被抹黑，日後往外國交流或會感擔心，甚至令香港更加被邊緣化，對香港有較長遠及大的影響。
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