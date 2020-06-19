金融科技人才渴市　科大工商管理學院長：疫情下人才需求沒減少 (09:19)

本港現時有數間院校開設金融科技相關課程，本科課程包括中文大學金融科技學、香港大學文理學士（金融科技）；碩士課程有科大金融科技理學碩士課程等。譚嘉因說，新型冠狀病毒肺炎疫情下，金融科技對人才的需求並沒有減少，本港缺乏金融科技的畢業生、師資，而世界市場有所轉變，金融科技人才供不應求，但近年頂尖的學生多轉投初創公司或自立門戶，投身投資銀行的畢業生反而較少。

就來年課程安排，他說本月下旬工商管理碩士課程及行政人員工商管理碩士課程（EMBA）將恢復面授課程，惟部分學生受限於旅遊禁制令或其他措施，故要混合網上及面授教學，並會安排助教協助。本科課程9月新學年開始將恢復面授教學，但開學後首兩個星期仍會以網上模式上課，方便要進行14日檢疫的海外生。

科大早前宣布於廣州市南沙慶盛設分校，並稱首階段先招收研究生，而學科不會與清水灣校重疊。譚嘉因說，廣州分校將不分學系、學院，而研究生將由兩名不同學術領域的指導教師帶領，就10多個重點發展範疇進行跨學科研究，而重點發展範疇會隨社會需求作調整。

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