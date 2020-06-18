涉在便衣警背部貼文宣　地產經紀被控襲警受審 (19:37)

被告何曉朗（25歲）報稱任職地產經紀，控罪指稱他於去年12月24日在海港城2樓2417舖外，襲擊警長A。

警長A供稱，當日收到情報顯示有人會到海港城進行破壞，於是以便衣警身分奉命到場執勤。晚上約8時，有數百人在中庭聚集，高舉旗幟及叫口號，當中有人向警長A及其同袍說「食屎啦便衣狗」。警長A承認當時為隱藏身分，未有展示委任證，但估計身分被識破。

警長A感到形勢開始惡化遂帶隊離開，其間有人從後拍他背部一下，他「感覺到痛楚」，轉身後見到穿黑衣的被告高舉右手，另一名警員隨即制服被告。警長A表示他後來得悉背部被貼上一張紙，但事後未能尋獲。

辯方呈上一段傳媒拍攝的片段，見到被告貼上一張印有「感謝你默默耕耘」的文宣在警長A背部。辯方又指出，警長A的衣著與示威者相似，又沒有戴上委任證，旁人未必知道他是警察。警長A反指憑現場環境，被告一定知道他是警員。

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