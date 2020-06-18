港區國安法｜范鴻齡：按機制跟進醫護罷工　要脅醫管局「不會得逞」 (19:20)

為反對「港區國安法」，醫管局員工陣線會員大會早前通過議案，在符合兩項條件後或會發動罷工。醫管局主席范鴻齡今（18日）表示，今次罷工屬政治性議題，有聲音希望以罷工要脅醫管局認同某些政治理念「是絕對不會得逞」。
醫管局主席范鴻齡今日見傳媒時表示，醫管局一貫無政治立場，今次罷工屬政治性，且任何罷工必然影響服務，令病人權益受損，醫管局絕對不可接受。他續說，有聲音希望以罷工要脅醫管局認同某些政治理念，「我可以很清楚地說，這是絕對不會得逞，醫管局亦絕對不會同意這事」。他說同事可在合適平台發表自己的政見，但不能帶入醫管局，如罷工發生，會按照既定機制嚴肅跟進。
對於有醫護擔心《國安法》實施或影響醫療專業，導致有「真話不能說」，范鴻齡回應說：「醫管局不能代替政府向同事解釋《國安法》講真話、不講真話，以我們的立場，同事想講真話當然可以，我們從來無叫同事講假話。」
今年2月醫管局員工陣線曾發起罷工，要求政府「封關」，范鴻齡表示人事部正跟進，並已外判包括律師、大律師和資深大律師在內的律師團隊處理。
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