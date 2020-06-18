文員涉扮電影人試鏡非禮女模特兒　事主：沒覺得侵犯 (17:45)

被告為律師行文員唐家樂（31歲），早前承認其中兩項使用虛假文書罪名，但否認其餘5項的盜竊和非禮罪名。

在屏風後作供的事主X今供稱，她以自僱形式擔任拍攝及廣告的工作。2018年10月，她在Instagram收到被告的信息，兩人其後再聯絡，被告當時自稱是「天下一」電影公司的人事總監，叫「K. T. Tang」，有意邀請X拍攝SK-II廣告、一套由導演葉念琛執導的電影、簽約成為公司旗下藝人。兩人相約翌日在銅鑼灣一間迷你酒店見面，被告聲稱現場會有化妝師、度身師、拍攝團隊和試鏡的男模特兒，又叫X帶一套內衣及少女睡衣前往。

X翌日早上8時到達酒店與被告會面，但現場只有兩人，之後被告藉詞其他人有工作未能前來，並親自用手當尺，量度X的胸圍、腰圍及腿長，X形容被告量度時觸摸她的身體：「好輕輕，佢都就住，我沒覺得侵犯性。」之後X在被告手機簽約。

被告着X睡在牀上，以羅仲謙和周秀娜主演的《婚前試愛》一段牀上戲作藍本試鏡，被告更稱公司要他親自試鏡，他「唔係好情願」，更着X想像將他的手指當作吻，用手指由X的嘴部直掃腹下，要X給反應，X稱：「我當下都覺得（被告）好君子」。案件下午續審。

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