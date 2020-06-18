飲食業界擬7．15起推消費優惠　晚市7月七折8月八折 (15:52)

財政司長陳茂波下午聯同飲食界立法會議員張宇人及飲食業界代表見記者，公布飲食業刺激消息措施。張宇人表示，業界擬由7月15日起推出優惠，食肆7月推出全單七折、8月推出全單八折優惠。
張宇人表示，希望食肆可在每日晚上6時起提供相關優惠，又稱參加的食肆以千間計，業界會製作標誌供參加優惠計劃的食肆放在門口，但他沒有透露何時會公布參加計劃的食肆名單。他指出，部分擬參加計劃的餐廳提出，希望可只在指定套餐提供相關折扣優惠。有業界代表形容，是次計劃是「史無前例的大優惠」。
被問到「黃店」是否可以參加優惠計劃，陳茂波表示「百花齊放，每一個店舖都有自由意願推出任何措施」，鼓勵不同店舖推出不同優惠計劃。
張宇人稱，現在飲食業失去兩成來自遊客的生意，只能做內銷。這次政府向每名市民派發1萬元，共涉700億港元，他盼業界能夠「拿到（其中）300億」。就有專家擔心有關疫情的措施放寬得太急，他表示即使疫情放緩，仍呼籲業界做好防疫措施，例如繼續爲客人量體溫等，留意疫情。
陳茂波在記者會開始時，提及政府向市民派發1萬元的現金派發計劃由下周日（21日）開始接受登記，市民最快可由7月8日起收到1萬元，之後交由張宇人及業界代表公布所有飲食業刺激消息措施細節。他沒有正面回應是否藉相關措施為張宇人在9月的立法會選舉助選，僅稱張宇人是飲食界在立法會的代表，政府多年來都會透過不同業界在立法會的代表與業界接觸，形容此舉是「非常自然」（very natural）。
陳茂波又稱，他鼓勵官員登記領取1萬元，「和大家一齊消費」，「最好一來用到錢，另外又幫助到人就最好了，例如光顧社企，或買東西送給有需要的人」。