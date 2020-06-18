飲食業界擬7．15起推消費優惠　晚市7月七折8月八折 (15:52)

張宇人表示，希望食肆可在每日晚上6時起提供相關優惠，又稱參加的食肆以千間計，業界會製作標誌供參加優惠計劃的食肆放在門口，但他沒有透露何時會公布參加計劃的食肆名單。他指出，部分擬參加計劃的餐廳提出，希望可只在指定套餐提供相關折扣優惠。有業界代表形容，是次計劃是「史無前例的大優惠」。

被問到「黃店」是否可以參加優惠計劃，陳茂波表示「百花齊放，每一個店舖都有自由意願推出任何措施」，鼓勵不同店舖推出不同優惠計劃。

張宇人稱，現在飲食業失去兩成來自遊客的生意，只能做內銷。這次政府向每名市民派發1萬元，共涉700億港元，他盼業界能夠「拿到（其中）300億」。就有專家擔心有關疫情的措施放寬得太急，他表示即使疫情放緩，仍呼籲業界做好防疫措施，例如繼續爲客人量體溫等，留意疫情。

陳茂波在記者會開始時，提及政府向市民派發1萬元的現金派發計劃由下周日（21日）開始接受登記，市民最快可由7月8日起收到1萬元，之後交由張宇人及業界代表公布所有飲食業刺激消息措施細節。他沒有正面回應是否藉相關措施為張宇人在9月的立法會選舉助選，僅稱張宇人是飲食界在立法會的代表，政府多年來都會透過不同業界在立法會的代表與業界接觸，形容此舉是「非常自然」（very natural）。

陳茂波又稱，他鼓勵官員登記領取1萬元，「和大家一齊消費」，「最好一來用到錢，另外又幫助到人就最好了，例如光顧社企，或買東西送給有需要的人」。

新冠肺炎 相關報道：

源頭不明個案 港大倡雙檢測追查

專家倡撤銷曾赴京者檢疫豁免 衛署向機場抵港免檢疫者派樣本瓶