中大研究：住屋負擔能力愈差　生理心理健康愈差 (16:35)

中大「健康公平研究所」及賽馬會公共衛生及基層醫療學院的研究團隊於2014至15年間訪問1978名本港成年人，量度他們的生理健康、心理健康及「住屋負擔能力」（即每月扣除住屋費用後的剩餘可用收入），及生活必需品匱乏情況。

研究將受訪者按「住屋負擔能力」分成4組，剩餘收入低於1.1萬元為第一組，高於或等於2.9萬元為第四組。研究發現，第一組有37.7%出現生活必需品匱乏情况，是第四組3.6%的約10倍。

另外，第一組的生理及心理健康評分為49.5及52.1分；第四組則為53.1及57分。研究顯示，住屋負擔愈高，生理及心理健康愈差。中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院院長黃仰山解釋，住屋壓力可令市民心情長期受壓，可導致抑鬱或焦慮症；亦有外國研究顯示與心血管疾病有關。

中大賽馬會公共衛生及基層醫療學院助理教授鍾一諾表示，在去年社會事件及新冠肺炎疫情後，是次研究結果有滯後。中大社會工作學系副教授黃洪估計，不同階層面對住屋壓力導致的生理及心理健康差距會更大。他舉例，疫情令多人失業，露宿者數字大幅上升，另外亦有劏房戶兒童因未能上學而長期置身擠迫環境，對兒童及其家人都產生不少壓力。

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