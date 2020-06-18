觀塘兩宗車內盜竊失43萬元電子零件　警拘一男子起回部分贓物 (14:50)

首宗案件發生於上周四（11日）下午約3時半，一名送貨員駕駛貨車進入觀塘開源道54號豐利中心停車場落貨區，鎖上車門及貨物後獨自登樓送貨，他其後返回取車時，發現貨車尾板被打開，車上共值23萬元的電子零件不翼而飛，遂報警。

另一宗案件發生於本周二（16日）上午11時許，一名送貨員駕駛貨車進入觀塘鴻圖道1號的工廈停車場內停泊及登樓送貨，返回取車時，發現貨車上共值20萬元的電子零件被盜。

警方綜合兩宗案件調查，翻查兩幢工廈的閉路電視片段後，發現一輛可疑5.5噸密斗貨車曾於事發時出現，車上兩名賊人趁兩名送貨員離開往送貨期間，把目標車上的貨物搬上自己的密斗貨車後逃遁。

警方再翻查兩幢工廈的停車場出入閘紀錄，追蹤涉案密斗貨車至天水圍一個公共屋邨停車場內埋伏，至昨晨11時許一名目標男子前來取車，探員隨即上前將他拘捕，至昨午警方於沙田路邊起回部分贓物。

被捕男子35歲，報稱任運輸工人。觀塘警區刑事調查隊第5隊高級督察吳銘鋒表示，涉事密斗貨車由租車公司持有，賊人於案發前才租用並套上假車牌犯案，事後把部分贓物以黑色膠袋包裹棄於路邊，待覓得散貨渠道再返回取貨。警方相信賊人沒有固定目標，僅預先駛進停車場內「守株待兔」，等候獵物出現才犯案，案中被盜的電子零件主要用作供應外地的洗衣機及電腦生產商，目前正追緝另一名在逃的賊人。