旺角衝突男警入女廁拘兩女　旺角區指揮官：「緊急情況」須保護人身安全 (15:10)

旺角區指揮官韋能治今早（18日）在油尖旺區議會被追問當晚行動，相關警員是否違法。韋能治重申，當晚有人不恰當地在廁所內拍攝，警方警告無效作出拘捕，又稱是「緊急情況」，迫不得已須保護人身安全，才有男警員進入女廁行動，但沒解釋被捕的兩名女子有何即時威脅。

區議員林兆彬批評警方武力制服涉事女記者，稱警員以膝跪頸，涉違法及行使酷刑。韋能治稱，當晚警方在洗衣街公廁內拘捕兩名女子，其間有人進行拍攝，警方警告無效下作出拘捕，但沒有回應當時採用的武力是否合適等問題。林兆彬促韋能治不要包庇前線警員，要求刑事調查案件，並禁止警員以膝頭跪頸。

另外，韋能治被追問為何有男警進入女廁執法，他稱正常情況下是由同性警員進入廁所，但在「緊急情況」下須保護人身安全，便會有男警員進入女廁，但稱非尋常情況。區議員朱子洛追問，被捕兩名女子在女廁有何即時威脅，導致警方派男警進入女廁，韋能治未有交代。

林兆彬提出臨時動議，要求警方立即禁止警員以膝頭壓住頸部的方式制服疑犯，停止濫用武力。動議在16名民主派議員支持下獲得通過，民建聯孔昭華、建制派許德亮棄權。

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