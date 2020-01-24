立法會選舉｜選管會公布立法會選舉活動指引　長者孕婦可投票站內坐下輪候領取選票 (11:26)

就投票站的排隊安排，選管會稱在公平及平等的原則下，每名選民須排隊進入投票站投票。顧及因身體狀況而難以長時間站立排隊輪候領取選票的選民，例如長者、孕婦及肢體傷殘以致行動不便的人，選管會決定沿用去年區議會一般選舉的處理方法，即投票站主任會盡量安排有關選民在投票站內坐下輪候領取選票，並適當地記下其排隊次序，當輪到該選民領取選票時，指示他／她前往有關發票櫃枱領取選票。

選管會稱，考慮到在2019年區議會一般選舉投票日於個別點票站出現的秩序問題，可能是因公眾對裁決問題選票的認識不足，選舉事務處除了一如以往把各類明確有效、無效及問題選票樣本張貼在點票區內，供投票站主任、候選人、其選舉代理人及監察點票代理人參考外，亦會張貼在點票站的公眾區範圍內，希望藉此加深公眾對有關方面的認識。

倘在場者喧嘩叫囂 票站主任會暫停點票

選管會提及，為確保票站主任的點票工作不受任何干擾或威嚇，選管會會指示票站主任，在點票過程中如有任何人在場內喧嘩或叫囂，會即時暫停點票工作，直至恢復秩序為止。

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