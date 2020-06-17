泰林爭產案　遺孀質疑立遺囑時健康情況　律師：事主能郁手故認為清醒 (21:30)

林作為於2005年去世，生前於1999年和2005年訂立遺囑，將所有財產贈予同居女友譚雪梅，惟遭遺孀一方質疑遺囑效力遂興訟。

負責為林作為訂立上述兩份遺囑的律師甘鴻明供稱，他於2005年8月18日到護老院與死者簽署遺囑，形容林作為當時雖臥病在牀，但仍能「郁手」與他溝通。

原告即林作為遺孀一方指出，根據林的醫療紀錄，他當年全身發炎、生瘡和傳出臭味，鼻和尿道亦需插喉，同時失語無法溝通，質疑甘鴻明未有按照律師會守則，先為林作為索取醫生證明，證明他適合簽署遺囑。甘鴻明回應稱，林作為當時清醒，未覺他有臭味和插喉。甘又說，林作為於1999年訂立的遺囑已遺失，要於2005年再次簽立遺囑，形容兩份遺囑的內容沒改變，故毋須索取醫生證明。

林作為生前的同居女友譚雪梅亦有出庭作供。她同意原告一方指出，她與林作為相識前，已透過甘鴻明處理買賣樓宇事宜，認識林後亦沒有工作，透過買賣物業獲益。原告一方另表示，林作為生前習慣以譚雪梅的名義購買物業，質疑相關物業全屬於林，譚雪梅回應稱，上述做法等同將物業送給她。

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