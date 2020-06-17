港區國安法｜唐英年：逃犯條例下不可將港人送往內地受審 (19:38)

全國人大常委譚耀宗今早（17日）稱，倘中央認為必要，犯「港區國安法」者在內地受審是選項。全國政協常委唐英年下午對此表示，在現有的《逃犯條例》下，不可將港人送往內地受審；條例現時無修改，仍然適用。
唐英年指出，如果「港區國安法」納入《基本法》附件三，要考慮如何與現有法律「適應和完善」。他強調香港依法辦事，有《基本法》保障，法例不可以與《基本法》有牴觸。被問到港區國安法會否在7月通過，唐英年稱不知道。他又說，任何機構在香港也需要守法。
由唐英年任會長的香港友好協進會，今日邀請特首林鄭月娥就「港區國安法」溝通，會後唐英年表示，林鄭月娥在會上主要聽取意見，有青年成員表達支持立法，以及提出商界關注在具體條文公布後，林鄭月娥會否再聽意見。
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