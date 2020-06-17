煥然懿居43貨尾單位料第三季開售　續以「首置盤」方式推出 (17:15)

首個「首置上車盤」煥然懿居的450個單位，市建局近日已陸續安排業主收樓。市建局行政總監韋志成今日（17日）表示，餘下43個貨尾單位，包括三房單位同樣會以「首置盤」方式發售，將於8月公布出售計劃，料第三季接受申請。韋志成表示，會待房委會訂出今期居屋的折扣率後，再訂出煥然懿居貨尾單位的折扣率；若以早前銷售的市價六二折推算，大部分單位約售800萬元。
至於已出售的450個單位中，韋志成稱，約有80%業主為80後及90後年輕夫婦；超過70%家庭每月入息逾6萬元，但資產少於100萬元，他認為首置盤可協助這批「高入息，低資產」的市民上樓。
另外，市建局主席周松崗表示，2019/20年度市建局錄得1.2億元盈餘，較2018/19年度的23.3億元大幅減少，主要是由於部分重建項目延遲推出，資金未回籠，以及因應新型冠狀病毒疫情推出租務寬免措施等，預測本年度（2020/21）市建局將出現約1億元赤字，但目前毋須要求政府注資，市建局會視乎需要考慮是否向市場借貸。
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