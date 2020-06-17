煥然懿居43貨尾單位料第三季開售　續以「首置盤」方式推出 (17:15)

至於已出售的450個單位中，韋志成稱，約有80%業主為80後及90後年輕夫婦；超過70%家庭每月入息逾6萬元，但資產少於100萬元，他認為首置盤可協助這批「高入息，低資產」的市民上樓。

另外，市建局主席周松崗表示，2019/20年度市建局錄得1.2億元盈餘，較2018/19年度的23.3億元大幅減少，主要是由於部分重建項目延遲推出，資金未回籠，以及因應新型冠狀病毒疫情推出租務寬免措施等，預測本年度（2020/21）市建局將出現約1億元赤字，但目前毋須要求政府注資，市建局會視乎需要考慮是否向市場借貸。

其他報道：五旬婦光顧機場餐廳被阻涉咬傷保安 事主遭質疑口供不一致

其他報道：李卓人申改立會九龍西補選經費申報書 7．27聆訊

其他報道：社工7．27阻差辦公罪成囚一年 官稱有人受傷難免：警作驅散時有權衝向示威者

其他報道：盧覓雪入稟區院控李力持誹謗

其他報道：民主黨去信彭黛玲促予持BNO港人居英權 劉慧卿：相信英國就議題有一定共識