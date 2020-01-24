社工7．27阻差辦公罪成囚一年　官稱有人受傷難免：警作驅散時有權衝向示威者 (15:40)

社工劉家棟（案發時23歲）被控於去年7月27日，在元朗安樂路與泰祥街交界附近，阻礙警員陳沛杰執行職務。

辯方提出將就刑期上訴，並為被告申請保釋等候上訴，惟遭蘇官拒絕。

蘇官裁決時稱，案發時有示威者非法集結，其間有貌似記者的人在警陣外徘徊，警員需提防有人突襲，所以向前推進才可有效驅散；部分人在這個情況下與警員推撞，受傷是不可避免的，「這一點沒有澄清和討論的餘地，後果自負」。

蘇官表示，被告當時貼近警陣前方行走，一度觸碰涉事警員的盾牌，是從根本上打擊對方執行職責，加上警方當時「以寡敵眾」，被告的行為已令警陣出現缺口，打亂警方部署。蘇官強調，被告要求警員放慢腳步，以免逼近示威者，這個堅持是「荒謬、不應該，遑論有必要」，終裁定被告阻差辦公罪成。

辯方求情指出，被告於2017年完成社工課程，一直關心社會事務，可能因本案失去社工牌照。

被告被控 《侵害人身罪條例》下的阻差辦公罪，最高刑罰是監禁兩年。

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