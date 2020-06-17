五旬婦光顧機場餐廳被阻涉咬傷保安　事主遭質疑口供不一致 (16:29)

被告盧加敏（58歲）報稱無業，被控於去年8月14日，在香港國際機場二號客運大樓6樓（非禁區）G出口的機場保安人群管制站，襲擊女保安尹艷雅。

遇襲的女保安員尹艷雅在庭上供稱，當日她在上址檢查進出者的證明文件，至下午6時許，她見到數名同事圍截被告，遂上前幫忙。被告當時十分激動，問「點解唔可以入去？我要食嘢！」，尹艷雅向被告解釋持有登機證或職員證方可進入，着被告離開。其後被告仍然激動，「手舞足蹈，發哂癲咁想走」，要尹艷雅和另外3名同事制止，當尹艷雅以搭膊頭及捉手臂的動作制止被告，被告突然咬住其手腕約20秒。

辯方質疑尹艷雅沒有向被告解釋禁制令，尹艷雅原稱不肯定，其後又改稱肯定有提及。辯方指出，尹在口供紙寫上被咬時間是3至4秒，但庭上作供則稱約20秒，質疑被告從沒有咬過她。尹艷雅不同意，她不滿辯方糾纏於被咬秒數，一度激動地說「一係搵被告咬多我一次再計過囉」，惟最終承認當日落口供時「講錯咗」。

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