環境局「綠色就業計劃」資助大專畢業生從事環保職位 (14:06)

環境局發言人表示，「防疫抗疫基金」預留約2400萬元推行該項目，為應屆畢業生的僱主提供每月5610元資助，為期18個月，資助款項將成為畢業生月薪的一部分。

此外，「綠色就業計劃」已開設逾500個有時限職位，其中逾100個職位已於上月底及本月初展開招聘，當局將在未來數月招聘減廢回收環保大使、生態導賞員及技工等職位。

合資格的私人公司屆時可於網上下載申請表格，連同所需文件，在6月26日至8月28日遞交申請。查詢詳情可致電2835 1870或電郵至graduates_subsidy@epd.gov.hk。