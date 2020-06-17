環境局「綠色就業計劃」資助大專畢業生從事環保職位 (14:06)

新型冠狀病毒疫情影響本港就業市場，環境局今（17日）宣布，在「綠色就業計劃」下推出大專畢業生資助項目，資助私人公司聘用應屆畢業生從事與環境保護、生態保育、綠能節能、氣候變化及可持續發展等有關的工作。資助項目將於2020/21年度推行，涵蓋超過200個職位，由環境保護署執行，下周五（26日）起接受申請。
環境局發言人表示，「防疫抗疫基金」預留約2400萬元推行該項目，為應屆畢業生的僱主提供每月5610元資助，為期18個月，資助款項將成為畢業生月薪的一部分。
此外，「綠色就業計劃」已開設逾500個有時限職位，其中逾100個職位已於上月底及本月初展開招聘，當局將在未來數月招聘減廢回收環保大使、生態導賞員及技工等職位。
合資格的私人公司屆時可於網上下載申請表格，連同所需文件，在6月26日至8月28日遞交申請。查詢詳情可致電2835 1870或電郵至graduates_subsidy@epd.gov.hk。
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