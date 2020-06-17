設計師網上披露警員資料　判囚28天緩刑一年 (12:45)

代表律政司長的大律師何卓衡表示，申請有關禁制令的目的為捍衛法治，形容「起底」可構成公眾妨擾，與一般民事藐視法庭的性質不同。律政司一方又稱，「起底」對社會帶來嚴重後果，形容涉事警員事後擔心人身安全受威脅，需搬進安全屋居住，他與妻子亦承受心理和情緒困擾，認為網上社交媒體散播資訊的速度迅速，屬加刑因素，法庭有必要判處阻嚇性刑罰，以向社會發出清晰信息。

代表被告陳藹柔（39歲）的資深大律師彭耀鴻求情稱，被告在最早階段承認責任，配合警方調查，形容被告當時情緒受科大生周梓樂離世的消息影響，事後已即時刪去有關帖文，建議法庭判處守行為或罰款。

案情指出，涉案警員事後與妻子在警方協助下在安全屋居住了3個月，警員的名字曾被人寫在停車場內，亦曾在街上被店員認出被罵。其妻則承受失眠問題，曾一天內收到20個滋擾來電及需更換電話號碼。

法官高浩文表示，言論自由不包括作出恐嚇和騷擾行為，涉事警員有權受法律保護，認為被告未經深思熟慮下轉載有關資訊，形容「起底」行為構成妨擾，對涉事人帶來困擾，甚至在社會造成寒蟬效應，令部分人因懼怕被「起底」而不敢發聲，量刑起點應為即時監禁，但接納被告有真誠悔意，事後即時刪去貼文，高官提醒日後再有人干犯禁制令，他們或不能倖免，被判處即時監禁。