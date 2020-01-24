港區國安法｜譚耀宗：涉外國勢力干預港事務應由中央處理　移交內地受審是選項 (12:27)

港澳辦副主任鄧中華日前表示，推行「港區國安法」時，就嚴重危害國家安全的犯罪案件，北京應保留對香港的管轄權。全國人大常委譚耀宗今早（17日）於港台節目指出，相信極其特殊及嚴重的案件是牽涉外交事宜，如有外國勢力在港干預香港事務，則明顯須由中央處理；若中央認為違反「港區國安法」的人有必要移交內地受審，亦是一個選項，但要視乎中央如何行使管轄權。
全國人大常委會將於明日至周六（18日至20日）在北京舉行會議，譚耀宗說，審議「港區國安法」法律草案並不在今次會議議程內，目前暫無收到新會議議程通知，以及沒聽聞會加開會議，但人大委員長有權決定是否需要加會審議。
譚耀宗表示，沒聽過中央曾與港方代表商討有關國內來港人員持械問題，若中央日後在港設立國安機構，相信會與香港相關機構合作及協調，並只作出指導。
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