港區國安法｜譚耀宗：涉外國勢力干預港事務應由中央處理　移交內地受審是選項 (12:27)

港澳辦副主任鄧中華日前表示，推行「港區國安法」時，就嚴重危害國家安全的犯罪案件，北京應保留對香港的管轄權。全國人大常委譚耀宗今早（17日）於港台節目指出，相信極其特殊及嚴重的案件是牽涉外交事宜，如有外國勢力在港干預香港事務，則明顯須由中央處理；若中央認為違反「港區國安法」的人有必要移交內地受審，亦是一個選項，但要視乎中央如何行使管轄權。