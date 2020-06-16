三跑主要填料供應因新年假疫情中斷　機管局：買其他填料追填海滯後進度 (22:45)

機管局指出，自3月以來，整體填料供應仍達目標水平，機管局已按緩急先後，調整填海工程施工次序及設計，並重整工程時間表，目前已大幅追回滯後的工程進度。截至5月，填海區域的滯後時間已控制至6星期，較之前估計的數個月縮短；預計填海工程可按既定時間表進行，維持第三跑道2022年運作，以及三跑道系統2024年啟用的目標，工程成本維持於1415億元預算內。

至於二號客運大樓，機管局稱去年11月底暫時關閉後，正進行大型設施改建及內部拆卸工程，預計第三季批出主要工程合約，料2024年竣工。至於三跑道客運大樓的地基及底部結構工程，已於今年首季展開。

機管局表示，為維持流動資金水平，機管局正與主要本地及國際銀行安排一項200億元的5年期銀行貸款，包括100億元定期貸款及100億元備用銀行循環貸款。機管局稱，由於銀行反應正面，正考慮提高貸款規模，並於本月落實。

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