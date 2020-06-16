三跑主要填料供應因新年假疫情中斷　機管局：買其他填料追填海滯後進度 (22:45)

造價達1415億元的機場第三條跑道系統工程，屢受填料海砂供應短缺問題困擾。機管局向立法會提交文件披露，由於新型冠狀病毒疫情，填料供應今年2月受嚴重影響，加上1月底的農曆新年假期，令本港以外所有填料來源地的運作幾乎全部停頓，導致部分主要填料供應中斷。機管局稱，承建商已從多個來源採購填料，包括訂製機製砂、引入廣西及廣東的海砂、以及使用菲律賓、馬來西亞及台灣的填料等。
機管局指出，自3月以來，整體填料供應仍達目標水平，機管局已按緩急先後，調整填海工程施工次序及設計，並重整工程時間表，目前已大幅追回滯後的工程進度。截至5月，填海區域的滯後時間已控制至6星期，較之前估計的數個月縮短；預計填海工程可按既定時間表進行，維持第三跑道2022年運作，以及三跑道系統2024年啟用的目標，工程成本維持於1415億元預算內。
至於二號客運大樓，機管局稱去年11月底暫時關閉後，正進行大型設施改建及內部拆卸工程，預計第三季批出主要工程合約，料2024年竣工。至於三跑道客運大樓的地基及底部結構工程，已於今年首季展開。
機管局表示，為維持流動資金水平，機管局正與主要本地及國際銀行安排一項200億元的5年期銀行貸款，包括100億元定期貸款及100億元備用銀行循環貸款。機管局稱，由於銀行反應正面，正考慮提高貸款規模，並於本月落實。
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