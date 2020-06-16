高院前法官阮雲道逝世終年77歲　曾審Hello Kitty藏屍案 (21:15)

阮雲道生於1943年，1948年由越南移居香港。他1970年獲大律師資格；1994年加入律政署，成為首名華人刑事檢察處處長（現稱刑事檢控專員），至1997年離任，1998年獲委任為高院原訟庭法官，2008年退休。他在任期間曾審理1999年的Hello Kitty藏屍案，3名被告當時被陪審團裁定誤殺罪成，阮官亦花半小時訓斥3名被告「極度喪心病狂」、「非人類對待人類所能做出的行為」，最終判處3人終身監禁。

幼子捲藏毒案獲不提證供起訴 事隔10年家中暴斃

阮雲道與妻子育有兩名兒子，長子曾任職銀行；幼子阮家輝則曾捲入藏毒案，惟最終不提證供起訴，僅以守行為方式了事，事件一度引起公眾嘩然。阮家輝10年後被發現在住所暴斃，當時年僅31歲。

律政司長鄭若驊對阮雲道辭世表示深切哀悼。曾與阮雲道共事的前刑事檢控專員江樂士表示，他初到香港時，阮雲道曾給予他大量幫助和建議，彼此成為好友。江樂士形容，阮雲道工作能幹，為司法系統在1997年香港主權移交時順利過渡作出不少努力；他任內亦設立「易受傷害證人組」，為不同案件中的受害人提供更大協助。江樂士說，阮雲道離世屬一大損失，許多朋友將非常懷念他。