便衣警疑將軍澳遭私了　13歲男童改控暴動罪 (18:57)

經修訂後，4項控罪指稱13歲男童於2019年10月13日，在將軍澳唐俊街及唐德街一帶與不知名者參與暴動；在非法集結期間使用蒙面用品，即一個耳掛式口罩；以及同日在將軍澳宣基中學附近，與其他人非法禁錮警員X，並在仁濟醫院王華湘中學外使警員X受傷。

控方原打算申請押後案件至7月7日，轉介區域法院答辯，以及與其他同類案件合併。辯方反對轉介，並指出昨日（15日）才收到控方約500多頁轉介文件，申請將案件押後下周二（23日）再訊，獲裁判官批准。

同案亦另涉兩男三女被告，分4案於東區裁判法院提堂，全部押後至7月7日轉介區院處理，屆時4件案件將合併，其間5名被告獲准保釋外出。今日首次提訊的被告雷藝佳（23歲）報稱電腦程式員，在東區裁判法院同被控暴動、非法囚禁、有意圖而傷人，以及在非法集結期間使用蒙面用品共4項罪名。

其餘4名被告為演唱會舞台技工劉文全（24歲）、女銷售員林芷瑩（29歲）、保險經紀吳婉菁（21歲）、香港專業教育學院學生盧嘉欣（21歲），早前分3案提堂，分別被控非法集結、暴動、非法囚禁、在身處非法集結時使用蒙面物品及有意圖傷人等罪。