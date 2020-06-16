14男女被控深水埗暴動　有被告投訴遭警毆打跪頸 (18:45)

案中14名被告依次為：學生陳栩樂（17歲）、學生彭嘉豪（18歲）、學生林俊煒（16歲）、學生林智鴻（20歲）、學生張嘉棟（21歲）、學生梁嘉諾（20歲）、報稱無業的田倬行（25歲）、廚師顧嘉杰（25歲）、報稱無業的冼穎聰（28歲）、學生鄺煒心（17歲）、報稱無業的梁皓天（18歲）、女學生馬紫妍（16歲）、女學生姚珈瑜（16歲）、14歲林姓女學生。

上述14人被控一項暴動罪，控罪指稱他們於去年8月29日在深水埗警署對出欽州街一帶，連同李倩瑩、戴家榮、黎擎智、米奇雲及其他身分不詳的人參與暴動。其中顧嘉杰、冼穎聰及14歲林姓女學生另各被控一項在公眾地方藏有攻擊性武器罪，控罪指稱他們在同日同地攜帶一個能發出雷射光束的裝置。

控方申請轉介案件至區域法院，14名被告暫毋須答辯，獲准以1000至5000元保釋至7月7日，其間不得離港，須守宵禁令，每周到警署報到一次，以及禁足深水埗警署一帶。

其中陳栩樂的代表律師於庭上投訴，陳栩樂被捕時遭5至6名警員以警棍打頭、膊頭及腰，被制服在地時更遭胡椒噴霧噴臉，其後遭警員以膝跪頸。陳栩樂被送往警署後要求驗傷，惟遭值日官斥「唔好扮嘢」。

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