「天下為公」眾籌400萬　作私人檢控梁振英訟費 (17:50)

林卓廷指出，已聽取擅長刑事訴訟的律政司前副刑事檢控專員李定國、資深大律師駱應淦，以及大律師譚俊傑等組成的法律意見團隊意見，對方認為有足夠理據，就梁振英的特首身分與UGL酬金收款人身分有利益衝突，以及梁振英透過民建聯立法會議員周浩鼎修改立法會調查UGL事件專責委員會文件，控告梁振英兩項「公職人員行為失當」。

鄭若驊今日在網誌表示，若律政司認為私人檢控沒有合理定罪機會、基於不恰當動機而提出或構成濫用程序等，有責任介入並停止相關的法律程序。林卓廷回應指出，律政司絕對有權力接管今次私人檢控案件，但「天下為公」有在刑事檢控方面「響噹噹」的資深大律師支持，有足夠理據，他警告鄭若驊不能接管案件，否則會令人質疑是包庇梁振英，又再三警告鄭若驊不要阻止他們為香港取回公義和真相。

被問到若律政司接管案件，「天下為公」有何跟進行動，林卓廷稱若律政司接管後控告梁振英，會交由律政司處理；但若律政司「唔告但又接管案件」，他們會提出司法覆核。民主黨前主席、律師何俊仁表示，若法庭批准私人檢控及發出傳票，市民提出私人檢控是行使法律權利，如律政司透過介入案件撤銷控訴，是剝奪市民權利。

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