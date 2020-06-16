涉旺角企圖縱火遊蕩等罪　兩男一女全准保釋 (18:00)

首案女被告蕭麗萍（46歲）報稱無業，被控一項在公眾地方造成阻礙罪，指稱她今年1月25日在旺角彌敦道617號外陳列或留下木板，對人或車輛造成阻礙。據了解，被告涉指揮他人搬木板及竹條堵路，其間有叫口號和做手勢。該案押後至7月30日，以待辯方索取文件。

次案男被告為楊景明（29歲），報稱無業，被控遊蕩導致他人擔心罪，指稱他去年12月26日在旺角朗豪坊4樓的餐廳「茶木」內遊蕩，導致他人合理地擔心自身的安全。據悉，案發在晚上8時，被告被指在商場徘徊及叫喊口號。案件押後至7月29日再訊。

第3宗案件的被告Hamaad Mahmood（18歲）為巴基斯坦籍學生。辯方透露他在香港土生土長，是網媒記者。被告被控各一項企圖縱火及企圖刑事毁壞罪，指稱他去年9月5日在旺角警署企圖用火損壞水馬，以及在太子道西花旗銀行外企圖損壞交通燈。裁判官應控方要求，將案件押後至7月7日，以待準備轉介至區域法院的文件。

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