涉旺角企圖縱火遊蕩等罪　兩男一女全准保釋 (18:00)

兩男一女去年初在旺角分別涉向警方水馬縱火、在商場叫口號及指揮堵路，今（16日）分為3案於西九龍裁判法院提堂。其中一名巴基斯坦籍男生涉將燃燒中的雜物丟向警方水馬，被控企圖縱火及企圖刑事毁壞共兩罪。各被告均獲准以現金保釋，其間須守禁足令及宵禁令等。
首案女被告蕭麗萍（46歲）報稱無業，被控一項在公眾地方造成阻礙罪，指稱她今年1月25日在旺角彌敦道617號外陳列或留下木板，對人或車輛造成阻礙。據了解，被告涉指揮他人搬木板及竹條堵路，其間有叫口號和做手勢。該案押後至7月30日，以待辯方索取文件。
次案男被告為楊景明（29歲），報稱無業，被控遊蕩導致他人擔心罪，指稱他去年12月26日在旺角朗豪坊4樓的餐廳「茶木」內遊蕩，導致他人合理地擔心自身的安全。據悉，案發在晚上8時，被告被指在商場徘徊及叫喊口號。案件押後至7月29日再訊。
第3宗案件的被告Hamaad Mahmood（18歲）為巴基斯坦籍學生。辯方透露他在香港土生土長，是網媒記者。被告被控各一項企圖縱火及企圖刑事毁壞罪，指稱他去年9月5日在旺角警署企圖用火損壞水馬，以及在太子道西花旗銀行外企圖損壞交通燈。裁判官應控方要求，將案件押後至7月7日，以待準備轉介至區域法院的文件。