警時代廣場截查年輕人　數十人希慎IFC叫口號 (19:36)

【19:30】數十名示威者在中環國際金融中心（IFC）中庭叫口號。

17歲中五生李同學表示，去年6月16日仍未走上街頭，他是去年8月31日在新聞片段看到警察在港鐵太子站打市民，才決心要出來示威。他說，身為「和理非」，付出已較前線示威者少，所以每逢有集會都會盡量出席。他指出，已向校方表明將會響應罷課，決心反對「港區國安法」，「因為推國安法，就會變一國一制，影響到香港學生」。

【18:02】在希慎廣場的18歲應屆中學文憑試（DSE）考生柯同學稱，去年6月16日反修例遊行，他對警察並無反感，但他於去年11月在尖沙嘴逛街時，被警察截查及搜到他袋中有6厘米長的激光筆，因此被捕及控以「藏有工具可作非法用途」，並遭扣留20小時，他對此大感無奈，至上周獲警方通知撤控。他指出，今日走出來是要促請政府及各界正視警察濫捕。

在新界區學校讀中四的15歲莫同學放學後趕到銅鑼灣，她表示，過去一年她有同學因示威被捕，感到心痛亦覺得害怕，但今日是「6．16大遊行」一年，所以她堅持集會，「其實我都驚，因為警察隨隨便便就拘捕人，但大家都不出來的話，又可以怎行下去呢？」她稱，今日出來是為了維護一國兩制，又認為若推行「港區國安法」，一國兩制會名存實亡，她已決定周六（20日）會投票支持罷課。

【17:00】兩名身穿校服的中學生於時代廣場被警員截停及搜袋，就讀中四的李同學表示無奈，稱只是放學後去補習，但途中被截查；就讀中五的李同學表示，知道網上有人號召於銅鑼灣集會，但他只是逛街，「兩個中學生穿校服，在銅鑼灣不是很平常嗎？」

本報記者舉起手機拍攝青年被警員截查時，有兩名警員上前要求搜查記者的證件和袋，又翻記者簿，稱「唔知有無刀片」，又表示「現在很多人揹部相機就話自己是記者」。

另外，有數十人在希慎廣場高呼「光復香港，時代革命」等口號，又唱《願榮光歸香港》，有防暴警於希慎廣場外戒備。

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