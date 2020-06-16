公大生藏煙霧餅判囚提上訴　終院押後裁決 (17:25)

上訴人關迦曦早前被高等法院駁回上訴，須即時服刑，現已服刑完畢。終院今處理的法律論點是，根據《刑事罪行條例》第55條，「爆炸品」是否包括「產生煙火效果而使用或製造的物質」。

代表上訴人的資深大律師郭莎樂指出，控方引用《刑事罪行條例》起訴上訴人，惟《刑事罪行條例》中沒有將「煙霧餅」定性為爆炸品，反而利用另一法例，即《危險品條例》中對「煙霧餅」的釋義作檢控，形容控方擅自「拓闊定義」，有欠公允。

郭莎樂又指出，《危險品條例》中，凡儲存5公斤以下「煙霧餅」及用以作娛樂用途可獲豁免起訴。律政司一方則指出，《危險品條例》確實予以相關豁免，惟上訴人案發時在示威場合一帶「周圍行」，控方不可忽視其犯罪意圖。

終院首席法官馬道立指出，若有人在家中管有或儲存5公斤以下「煙霧餅」，按《危險品條例》他將獲豁免起訴，但會被訴以《刑事罪行條例》，並詢問律政司一方是否將如此檢控。律政司一方回應，若相關者只在家中儲存合法範圍內的「煙霧餅」，將不獲律政司起訴，並重申律政司長有權作最終檢控決定。