新冠肺炎｜公眾地方限聚令放寬至50人　周五生效 (16:20)

．公眾地方「限聚令」上限由8人放寬至50人，6月19日零時零分起生效

．非酒吧或酒館的餐飲業務處所不限每枱人數；酒吧或酒館等處所每枱或每間房人數上限放寬，可進行現場表演，6月19日零時零分起生效，有效期14日

．根據第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》規定的表列處所內，蒸氣浴、桑拿等高風險設施仍要暫停開放

．表列處所包括遊戲機中心、健身中心、派對房間及卡拉OK等，人數由8人放寬至16人，人數容量百分比維持在50%

被問及為何放寬人數上限為50人，是否政治打壓，陳肇始指出，因婚禮儀式、股東周年大會（AGM）及股東特別大會（EGM）人數都是50人，政府認為人數上限放寬至50人是可接受，因此希望「盡量拍齊」，強調是公共衛生考慮，「沒有任何政治考慮」。

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