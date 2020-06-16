立法會擲惡臭物　行管會追許智峯陳志全朱凱廸共逾25萬清潔費 (16:42)

立法會內務委員會解決停擺後，上周選出行政管理委員會成員，由建制派自動當選包攬。行管會今日（16日）開首次會議，身兼行管會主席的立法會主席梁君彥表示，今日處理多項積壓的行政事宜，包括向早前在會議廳和會議室被指投擲惡臭物的民主黨許智峯、人民力量陳志全和議會陣線朱凱廸，分別追討5.2萬元，以及後兩者各不少於10萬元的清潔、換地氈等費用。他又稱，今日向一間保險公司購買兩年的僱員補償保險和公共責任保險，由於去年立法會有巨大索償紀錄，續保費增加了4倍至約300萬元。
梁君彥又稱，會執行區域法院裁決，向青年新政梁頌恆和游蕙禎追討各93萬元的議員酬金和預支款項、利息和訟費。
至於向許智峯、陳志全和朱凱廸追討的費用，梁君彥稱當中包括清潔、換地氈、清除臭味、換座位、換冷氣過濾網和保安人員制服等，暫時毋須將會議廳地氈全部更換，否則費用會極高；若3人拒付款，將在行管會發放予議員的款項中扣除，或以法律方式追討。
立法會會期即將屆滿，被問議員有沒有空間在立法會討論「港區國安法」，梁君彥稱，早前兩次拒絕議員提出相關口頭質詢，政府有信件說明這不是政府工作範圍，是人大立法；早前特首說會諮詢他，但未有通知。
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