立法會擲惡臭物　行管會追許智峯陳志全朱凱廸共逾25萬清潔費 (16:42)

梁君彥又稱，會執行區域法院裁決，向青年新政梁頌恆和游蕙禎追討各93萬元的議員酬金和預支款項、利息和訟費。

至於向許智峯、陳志全和朱凱廸追討的費用，梁君彥稱當中包括清潔、換地氈、清除臭味、換座位、換冷氣過濾網和保安人員制服等，暫時毋須將會議廳地氈全部更換，否則費用會極高；若3人拒付款，將在行管會發放予議員的款項中扣除，或以法律方式追討。

立法會會期即將屆滿，被問議員有沒有空間在立法會討論「港區國安法」，梁君彥稱，早前兩次拒絕議員提出相關口頭質詢，政府有信件說明這不是政府工作範圍，是人大立法；早前特首說會諮詢他，但未有通知。

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