舞台設計師被男子除頭套涉施襲　事主承認曾捉住被告 (17:10)

報稱舞台設計師的被告姚少康（23歲），否認於2019年9月14日，在牛頭角東九龍文化中心地盤外襲擊尹廣培。

事主尹廣培供稱，當日他正前往淘大花園出席一個「支持警察唱國歌」的活動，當走到近東九龍文化中心地盤對出班馬線時，看到前方人群擠擁及嘈吵，遂上前觀察，發現全身黑衣、戴頭套的被告激動地指罵同樣前往參與唱國歌活動的人。事主看到身旁的人「面有恐懼」，「下意識」走上前除下被告的頭套，被告隨即用右拳打了他左額一下，但他未有到醫院驗傷。

辯方甫開始盤問便問尹廣培「你知唔知咁樣除人頭套係犯普通襲擊罪？」尹廣培起初回答不清楚，惟後來辯方追問他是否同意襲擊被告，他稱「唔算，我除佢頭套咋嘛，佢可以報警」，並說「佢最多話我行為不檢」。

辯方提及尹廣培曾接受訪問，形容當時自己「衝過對面馬路，一手將佢個頭套除低」，問他是否真的「衝過去」，尹廣培表示比「正常速度快少少」。尹廣培亦指出，他在除頭套前曾捉住被告左手，尹廣培稱「佢大熱天時着到咁樣，我走去除佢頭套，佢就梗係反抗啦」。案件下午續審。

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