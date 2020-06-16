港區國安法｜籌罷課組織籲投票展民意　稱政府譴責「公投」打壓青年聲音 (15:35)

「中學生行動籌備平台」發起周六（20日）舉行罷課公投，反對「港區國安法」，平台多名成員今午（16日）於炮台山港鐵站外擺設街站宣傳。中五學生黃同學放學後趕至，她稱6月12日擺街站時，有兩名平台成員被捕，令學生士氣大減，但公投在即，故她堅持站出來呼籲學生投票向政府展示民意反對「港區國安法」，又稱政府多次譴責「罷工罷課公投」，打壓青年聲音，亦反映政府擔心年輕人覺醒。
黃同學表明會投票支持罷課，又稱父母均是教師，父母均答應會為她簽請假信。她相信要有1萬名中學生投票並非難事，反而擔心工會難吸引到6萬名會員投票。
平台成員陸同學表示，有街站成員於6月12日被警察「跪頸」，反映學生被打壓，又說去年6月學生仍可以和平擺街站，但今年擺街站卻會被截查、清場，反映香港的自由度已縮窄。陸同學稱無論投票結果如何，亦希望藉街站宣傳讓中學生知道「反國安法公投」一事，冀中學生珍惜投票機會。
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