調查：僱主招聘意欲疲弱　擬增或減人手僱主各佔12% (16:53)

調查在4月進行，共訪問137名涵蓋金融保險及房地產業、批發零售業及服務業的僱主，並了解他們的招聘意向，從而計算各行業的就業展望指數。若指數為正數，即表示預期有較多僱主計劃增加人手；負數則顯示預期有較多僱主計劃縮減人手。

調查顯示，金融保險及房地產業共錄得-2%的就業展望指數，按季及按年分別下跌5個及22個百分點；批發零售業亦錄得-2%的就業展望指數，按季及按年分別下跌3個及19個百分點；服務業則錄得+9%，雖按季上升9個百分點，但按年下跌12個百分點。

萬寶盛華高級副總裁徐玉珊表示，疫情等不穩因素使企業取態轉趨審慎，雖近期就業狀況有改善，但全面復蘇仍需時。惟由於疫情下，不少企業開始運用資訊科技以維持業務，因而帶動相關職位需求，資訊服務業的就業情況故未太受疫情影響。她又指出，企業面臨市場不穩，會更靈活地招聘人手，例如將臨時工或合約工招聘程序外判。

其他報道：偷拍女小學生如廁 男資訊科技助理囚3個月

其他報道：近百市民置地廣場「和你Lunch」