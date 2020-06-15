東區及瑪嘉烈醫院隔離病房負壓系統故障　涉事病房內有新冠病毒確診者 (23:35)

醫管局指出，東區醫院今早11時03分因電力供應系統故障，系統內的安全裝置切斷電力供應，抽氣系統停止運作，導致隔離病房的氣壓有變而觸發警報。經駐院的機電署人員檢查後，於11時35分回復正常。至下午2時25分，隔離病房內的抽氣系統再次因供電系統故障而停止運作，導致其中一間隔離病房的負氣壓系統未能正常運作。

醫管局稱，該病房住有5名病人，包括一名正入住獨立隔離病室的新冠病毒確診者。院方安排該病房的所有病人轉到其他負壓隔離病房。涉事病房已停止運作，以便詳細檢查及維修。

另外，今早10時57分，機電署人員於瑪嘉烈醫院傳染病中心11樓病房護士站進行維修時，其間部分病房的電力受影響，懷疑部分負壓房與前室之間的電動門未能完全關上，令其中兩間病室的負壓系統受影響。職員即時通知在場的機電署人員維修，電力及負壓系統於上午11時10分恢復正常運作。

醫院得悉負壓系統受影響後，立即通知該樓層的職員全部換上N95呼吸器。該樓層當時有15名病人留醫，其中5人為新冠病毒確診者，當中一人住在受影響的病房。

翻查資料，自4月13日起，醫管局隔離病房的負壓系統已出現10次故障，涉及7間公立醫院、5個醫院聯網。瑪嘉烈醫院今次是第二次出現故障，北區醫院的負壓系統亦曾於5日內三度故障。

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