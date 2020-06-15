「岳衣男」拒捕罪成還押候判　官：頑抗令自己頭破血流 (23:15)

被告陳以晉（19歲）為香港專業教育學院（IVE）高級文憑學生，他承認2019年9月15日在北角七海商業中心外襲擊督察馬智聖，並管有一支伸縮鋁棒，但否認抗拒正在執行職務的警員莫淯麟。

裁判官香淑嫻表示，警方面對「孔武有力、屢勸不聽」的被告，沒有時間「循循善誘地向被告解釋警方每一個舉動背後的意念」；又稱被告在「頑強反抗下令自己頭破血流」，惟當時被告的精神狀態必然清醒，如被告在警方嘗試鎖上手扣時，雙手仍十指緊扣，並不止一次大叫自己名字，認為被告頑抗並非為了自衛，裁定其拒捕罪名成立。

辯方求情時呈上被告求情信，表示事後他不斷反思自己的衝動，明白暴力不能解決問題，又透露自己腦內有水囊，其醫療報告指出若其腦後傷勢位置偏一點，或會威脅生命，並稱未盡孝道，對父母感歉意。

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