幼稚園高班復課　學校開派對歡迎學生家長 (20:45)

位於筲箕灣的香港中國婦女會幼稚園今日舉辦Back To School迎新會，迎新會設有親子活動環節及魔術表演等。校長廖海艷稱，K3共有20名學生，今日所有學生均有出席，大部分學生對復課感到開心，只有一、兩名學生仍未適應上課。

廖海艷表示，學生喜歡玩耍，舉辦派對希望令學生「重拾開心」，加上疫情及停課期間，家長也十分辛苦，也希望為家長「打打氣」。該校明日（16日）會正式上課，校內只有K3一級，故可騰空位置把一班分拆成兩班，全校老師及職員亦會專心照顧學生，並會協助學生逐個上廁所。

廖海艷說，以往學校會提供飲用水及文具，學生復課後需自攜水樽及「小筆袋」，並根據教育局指引，復課後以半日制上課，上課時間改為早上9時至中午12時，學生亦不會在校內用餐。

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